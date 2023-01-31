Семья из Заполярья продала авто и набрала кредитов для перевода мошенникам

Супружеская пара из Полярных Зорь в Мурманской области поверила мошенникам и перевела им 9 млн рублей, взяв несколько кредитов и продав автомобиль. Об этом 31 января сообщает пресс-служба регионального Управления МВД по региону.

«Следуя указаниям злоумышленников, супруги оформили несколько кредитов в различных банках г. Полярных Зорь, Кандалакши и Мурманска. <…> Кроме того, звонившие убедили супругов продать свой автомобиль, а вырученные денежные средства вместе с накоплениями также перевести на «безопасные счета». <…> В общей сложности северяне перевели на различные счета неустановленных лиц почти 9 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

По словам потерпевших, звонившие аферисты говорили доброжелательно и спокойно, вызывая полное доверие. Отмечается, что потерпевшие слышали о подобных методах мошенничества, однако были искренне убеждены в том, что разговаривают по телефону с сотрудниками банка. По той же причине они и проигнорировали предупреждение сотрудника реального банка, предупреждавшего его о возможных обманах со стороны аферистов.

Отмечается, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее, 27 января, супруги из Забайкальского края лишились 5,4 млн рублей из-за мошенников, которые предлагали заработать на инвестициях. По данным правоохранительных органов, осенью 2022 года пенсионер увидел в интернете рекламу с предложением дополнительного дохода. Мужчина и его супруга оформили кредиты в четырех банках, а также продали автомобиль. Они «инвестировали» свыше 5,4 млн рублей. Когда пострадавшие попытались вывести деньги, «консультант» перестал выходить на связь.