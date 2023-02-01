Синоптики рассказали о погоде в Коми 1 февраля

В среду, 1 февраля, в Республике Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами прогнозируются небольшой и умеренный снег и гололед.

Температура воздуха днем составит от –1 до –6 градусов. Ночью при прояснениях от –7 до –12 градусов. Ветер — южный, юго-западный, 7–12 м/с. На севере региона порывы могут достигать 17 м/с.

В Сыктывкаре облачно с прояснениями, временами мокрый снег. Столбики термометров ночью и днем покажут от –1 до –3. Ветер — южный, юго-западный 7–12 м/с.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание.