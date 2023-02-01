Финансист объяснил траты последних денег на ненужные вещи

Люди зачастую покупают себе на последние деньги вещи, в которых у них нет острой необходимости, из-за особенностей человеческого поведения и выработавшихся с годами привычек. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал агентству «Прайм» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

Прежде всего, у людей есть поведенческая привычка искать выгоды или удовольствия здесь и сейчас, не откладывая на будущее.

«Люди хотят получить выгоду и удовольствие немедленно. Это лучше, чем дожидаться большей прибыли, но какое-то время спустя. Чтобы контролировать себя, надо приложить усилия, а получить немедленную выгоду проще и приятней», ― пояснила Соловиченко.

Более того, этой особенностью активно пользуются маркетологи, скидками, купонами, бесплатными пробниками намеренно подталкивающие покупателей к быстрым тратам. У человека буквально блокируется дисциплина, а у мозга работают лишь центры удовольствия.

Второй причиной эксперт назвала желание человека повторять за другими. Люди прислушиваются к мнениям блогеров, знакомых, друзей или даже случайных прохожих. Но в таких ситуациях рекомендуется буквально «взять паузу» на 5 минут и потом снова подумать о необходимости покупки.

«Нет ничего плохого, в том, чтобы купить такой же тортик, который был в тележке у другого покупателя. Важно отличить свои истинные желания и потребности от давления ситуации, знакомых, а приятные покупки — от импульсивных трат», ― подчеркнула специалист.

Помимо этого, Соловиченко отметила привычку, согласно которой новое всегда лучше старого. Это приводит к постоянным апгрейдам, даже если острой необходимости в покупке нет. В связи с этим эксперт посоветовала мыслить функционально, а не эмоционально и определять, какую реальную выгоду может принести покупка.

«Не забывайте, что покупка дорогого всегда влечет за собой дополнительные траты — новый дорогой айфон потребует новый чехол, а дорогое платье для очередного корпоратива — новых туфель или дополнительных аксессуаров», ― напомнила специалист.

Также эксперт Центра финансовой грамотности обратила внимание на то, что часто люди покупают что-то для поддержки своей самооценки. Соловиченко объяснила, что в таких случаях лучше искать другие способы самоуспокоения, чтобы не бежать за покупками при первом же стрессе.

«Например, занятия спортом, хобби, общение с теми, кто вам важен и интересен также способствуют активизации дофаминовой зоны в головном мозге и снятию стресса», ― предложила она.

Ранее, 27 января, глава отдела электронной коммерции финтех-компании «ЮMoney» Никита Савельев рассказал, как лучше всего покупать товары в связи с приближением «Киберпонедельника». Например, Савельев посоветовал четко определить список необходимых покупок, а бюджет на них держать на отдельной карточке или счету.