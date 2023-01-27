Эксперт дал советы по экономии в «Киберпонедельник»

Приближение «Киберпонедельника» заставляет россиян задуматься, где и как выгоднее всего покупать товары. Начальник отдела электронной коммерции финтех-компании «ЮMoney» Никита Савельев 27 января рассказал «Известиям», как максимально сэкономить на распродаже и не попасться на маркетинговые уловки.

Так, нужно составить список покупок и выбрать онлайн-магазины.

«Продумайте, что вам нужно купить, хотя бы приблизительно. Скажем, у вас сломался тостер или пылесос — логично внести их в перечень покупок. Стоит подумать и о будущем — например, купить кеды на весну, шапочку для плавания или экшен-камеру. Это может помочь значительно сэкономить», — сказал эксперт.

Помимо этого, следует спланировать бюджет. Савельев рекомендует определить сумму и перевести ее на отдельную карту или электронный кошелек, «это поможет подстраховаться от импульсивных трат».

Также можно воспользоваться программами лояльности и кешбэком. По словам эксперта, многие магазины предлагают персональные бонусы тем, кто устанавливает их приложения или пользуется их сайтами.

«Тем, кому хочется больше бонусов, стоит присмотреться к банковским картам или электронным кошелькам с кешбэком. Обычно они дают возможность выбрать категорию месяца и поучаствовать в акциях магазинов-партнеров. Это позволит вернуть от 5 до 30% стоимости покупок рублями или баллами, которые можно тратить на другие товары», — сказал эксперт.

Чтобы не рисковать зарплатной картой, когда дело касается платежей в онлайне, можно выпустить виртуальную карту, добавил собеседник «Известий».

Кроме того, для экономии можно использовать промокоды. Как пояснил Савельев, с помощью специальных комбинаций цифр и букв можно сделать скидку еще больше, сэкономить на доставке или получить подарок. Промокоды обычно приходят в рассылках от магазинов или публикуются на площадках партнеров. Но проще всего найти их на сайтах-агрегаторах.

«Сэкономить можно и за счет подписок. Оформить подписку сегодня предлагают маркетплейсы, крупные ритейлеры и экосистемы. Для покупателей это пропуск в мир бесплатной доставки и постоянных скидок, которые действуют на время подписки. Подписчику доступно больше выгодных предложений, чем во время стандартных акций и распродаж в магазинах», — сказал эксперт.

Савельев советует следить за качеством товара. Недобросовестные продавцы могут предложить со скидкой образцы с витрины или товары, которые не пользуются у покупателей особой популярностью, отметил он.

«Такой фокус хорошо проходит с вещами, которые не подлежат обмену и возврату, если в них нет технических неисправностей. Это могут быть, например, гаджеты, бытовые приборы и т.п. Не позволяйте низким ценам затуманить ваше сознание и заставить вас приобрести низкокачественный товар, который не доставит никакой радости», — сказал эксперт.

Также следует совершать покупки только на проверенных сайтах. Как подчеркнул Савельев, в периоды больших распродаж активизируются мошенники.

«Чтобы не стать жертвой фишинга, внимательно проверяйте адрес сайта, на котором находитесь. В противном случае данные вашей банковской карты могут попасть к злоумышленникам», — заключил собеседник издания.

Акция «Киберпонедельник» в России в 2023 году стартует 30 января в 00:00.

В декабре доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что попытка купить товар с хорошей скидкой иногда может обернуться неудачей. Она объяснила, что в сезон распродаж важно вовремя остановиться. По словам эксперта, ощущение азарта подталкивает к необдуманным покупкам.