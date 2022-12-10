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Россиян предупредили об опасности погони за скидками

«Прайм»: доцент Казанцева заявила об опасности покупать товары со скидками из-за азарта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева 10 декабря рассказала, что попытка купить товар с хорошей скидкой иногда может обернуться неудачей.

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В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что для мониторинга скидок покупатели, как правило, используют подписку на рассылку с сайтов, поиск новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в социальных сетях, а также сарафанное радио.

Однако экономист призвала любителей шопинга в период акций не слишком увлекаться процессом, так как иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось изначально. Поэтому в сезон распродаж важно вовремя остановиться. По ее словам, ощущение азарта подталкивает желание к необдуманным покупкам.

Ранее, 29 ноября, маркетолог Андрей Арно заявил, что в России «черная пятница» является лишь уловкой продавцов. По его словам, магазины накручивают цены перед началом акции и якобы опускают с ее началом. Главной задачей предпринимателей является создание искусственного ажиотажа, одновременно избавившись от остатков товаров и получив дополнительную прибыль, добавил маркетолог.

В тот же день сообщалось, что в этом году в «черную пятницу» общее количество платежей в российских онлайн-магазинах выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлогодней распродажей.

При этом плательщиков стало на 32% больше. Отмечается, что установлен новый рекорд за последние шесть лет. В то же время средний чек сократился на 14%, до 1050 рублей.

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