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Россиян предупредили о новой тактике мошенников с несколькими звонками

Юрист Соловьев заявил, что мошенники выработали новую тактику звонить жертве несколько раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев 1 февраля рассказал, что по новой схеме злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов.

Устроили «пристрелку»: телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Злоумышленники стали применять тактику предварительных звонков

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что теперь мошенники сначала делают «пристрелочные» звонки, как правило, с разницей в несколько дней. В первый раз выясняются персональные данные. В следующем звонке злоумышленник сообщает о том, что некое лицо пыталось взять кредит с доверенностью от имени потенциальной жертвы. Узнав, что гражданин кредит не брал, мошенник прощается. По словам юриста, возможен и третий звонок с просьбой быть бдительным.

«И вот тут гражданин окончательно верит, что на том конце трубки «сотрудник» полиции или следственного комитета», — сказал Соловьев.

Злоумышленники пользуются возникшим доверием, которое возникает из-за отсутствия требований сообщить личную финансовую информацию, переводить деньги или брать кредиты. Однако юрист предупредил, что при следующих контактах мошенники получают от доверившегося им человека всё, что хотят по уже накатанным схемам.

Ранее, 28 января, Соловьев рассказал, что мошенники начали применять новую схему для обмана пожилых россиян. Злоумышленник может представиться сотрудником Следственного комитета и рассказывать о некоем расследовании, а затем убеждать человека сообщить ему платежные данные и взять «зеркальный» кредит. Юрист отметил, что обычно пожилые люди с энтузиазмом воспринимают предложения помочь следственным органам, тем более зачастую они испытывают дефицит общения.

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