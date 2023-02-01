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Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Многие российские деятели искусства поддерживают своим творчеством участников спецоперации по защите Донбасса. Некоторые и вовсе отправляются в зону боевых действий добровольцами, как актер Эдуард Захарук. С бойцом встретился корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Захарук рассказал, что еще работая в театре, он предпринимал попытки организовать культурную программу для поднятия боевого духа соотечественников, однако реализовать инициативу не удалось. Мужчина не опустил руки и прибыл на передовую уже в качестве военного.

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«По первому образованию я милиционер. Работал в уголовном розыске, потом попал на срочную службу», — поделился он.

Опыт и военная подготовка пришлись как нельзя кстати: за сравнительно небольшой отрезок времени актер прошел путь от простого такелажника до командира боевой машины. Впрочем, о своих навыках служащий отзывается скромно, говорит — дело привычки.

Выполняя задачи спецоперации, Захарчук не забывает о своем призвании: делает заметки и собирает материалы, которые планирует в будущем использовать при поступлении на режиссерский факультет.

«Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен», — объяснил артист.

Ранее, 10 ноября, худрук Нового театра Эдуард Бояков рассказал «Известиям» об актере Павле Устинове, принимающем участие в российской спецоперации. Бояков с гордостью назвал молодого человека настоящим патриотом и отметил, что людей с таким твердым характером очень не хватает в жизни и на сцене.

О том, что Устинов призван в рамках частичной мобилизации, стало известно 28 октября. Как заявил артист, он не простил бы себя, если бы остался в стороне, когда его брата призвали. По его словам, «если война придет в наш дом, будет поздно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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