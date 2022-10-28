Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации

Актер Павел Устинов призван в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила пресс-служба «Нового театра», который возглавляет Эдуард Бояков.

Отмечается, что 26-летний актер проходил срочную службу в Росгвардии.

«После открытия «Нового театра» Павел был приглашен в состав его труппы, но ему выпала другая служба — в рядах российской армии, на самой, что ни на есть, передовой линии фронта. Мы ждем возвращения Павла. Гордимся им. И верим в нашу победу», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Нового театра» опубликован комментарий самого Устинова. По его словам, «если война придет в наш дом, будет поздно». Также Устинов отметил, что не простил бы себя, если бы остался в стороне, когда его брата призвали.

«Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может», — отметил актер.

До работы в «Новом театре» Павел Устинов входил в труппу МХАТ им. М.Горького. Играл в таких спектаклях как «Вишневый сад» и «Лавр».

В 2019 году Устинов стал фигурантом уголовного дела. Во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки. Устинову дали год условного срока.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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