Худрук Нового театра рассказал об участвующем в спецоперации актере Устинове

Актер Нового театра Павел Устинов, призванный в рамках частичной мобилизации, отправился в зону проведения боевых действий и отнесся к этому вызову как мужчина и патриот. Об этом «Известиям» сообщил худрук Нового театра Эдуард Бояков 10 ноября.

«Мы планировали участие Павла в спектакле-открытии Нового театра «Лубянский гример». Но обстоятельства сложились так, что его мобилизовали. В сегодняшнем московском театре есть ощущение ступора, боязни непростой темы. Но у меня не было никаких сомнений в том, что он отнесется к этому вызову как мужчина и патриот. Я знаком с его женой — он совсем недавно женился, мы обсуждали творческие планы, говорили о жизни вокруг, и я чувствовал цельность его натуры. Он с самого начала производил на меня впечатление человека с характером. И в жизни, и на театральной сцене таких людей не хватает», — рассказал худрук.

Бояков отметил, что с Устиновым его связывает давняя дружба и сотрудничество. Актер участвовал в спектаклях МХАТа имени Горького. Вел сразу несколько ролей в самой востребованной постановке этого театра — «Лавре». Играл, например, митрополита, а священников играть очень тяжело. Играл калачника, который в раздражении жестоко бьет главного героя, а после приходит к покаянию, к изменению сознания. Павел также играл в спектакле, посвященном песням военных лет и военной поэзии. К поэзии он относится как к чему-то важному, к тому, что выражает дух нации, подчеркнул худрук.

По словам Боякова, театр находится в постоянном контакте с семьей актера.

«Мы с ним всей душой, гордимся, что в нашей команде есть такой артист и воин», — добавил он.

О том, что Устинов призван в рамках частичной мобилизации, стало известно 28 октября. Как заявил артист, он не простил бы себя, если бы остался в стороне, когда его брата призвали. По его словам, «если война придет в наш дом, будет поздно».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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