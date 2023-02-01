Эмир Кустурица рассказал о планах снять трилогию по Гоголю

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о планах снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. «Известия» поговорили с неоднократным лауреатом Канн после завершения XVI Международного фестиваля музыки и кино в Кустендорфе.

«Я раздумываю о трех фильмах по Гоголю. Его произведения самые мощные выражения реалистичной литературы. Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина», — признался Кустурица «Известиям».

Режиссер уточнил, что именно из наследия классика его интересует в первую очередь.

«Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска», «Сорочинская ярмарка» представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии», — подчеркнул он.

Об экранизации популярного у кинематографистов романа Гоголя «Мертвые души» Эмир Кустурица пока не думал.

«Есть сомнения на его счет», — сказал режиссер.

Окончательное решение он примет в скором времени.

«Определюсь, по какому произведению начну снимать, — это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно», — убежден Кустурица.

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