Школьников хотят научить реагировать на фейки и русофобию в сети

Научить школьников выявлять и пресекать в медийном потоке «фейковые, русофобские и иные деструктивные и противоправные сообщения» предложила министерству просвещения первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В обращении к министру Сергею Кравцову она заявила, что необходимо инициировать разработку специальных методических рекомендаций для образовательных организаций — они и должны формировать у детей подобные навыки.

Депутат предложила привлечь к разработке документов «заинтересованные структуры», родительское сообщество и представителей общественности.

С начала спецоперации резко возросло количество вбрасываемых в информационное поле фейков, пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

«Как правило, целью является напугать, запутать людей, вызвать панику. Фабрики фейков распространяют информацию, которой пытаются дискредитировать действия российской власти», — сказала она.

По словам депутата, аналогичные программы для школьников есть в ряде стран на постсоветском пространстве — детей учат, например, выявлять в соцсетях сообщения, которые могут считаться пророссийскими.

«После применения таких методик школьники реагируют на «кремлевский нарратив» и жалуются на него. Мы же должны научить детей отличать достоверную информацию от фейков», — уточнила она.

В российских школах нет единой сквозной системы обучения детей информационной безопасности, отметила, комментируя инициативу, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Медийную грамотность очень трудно встроить именно в изучение предметов. Но получение специальных компетенций, которые позволят человеку стать грамотными в информационном пространстве, — одна из главных задач в современном мире, не только в России», — констатировала она

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Правды подобие: школьников хотят научить распознавать фейки и русофобию