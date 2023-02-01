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Сергей Карякин поддержал переход Федерации шахмат России в Азию
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Сергей Карякин поддержал переход Федерации шахмат России в Азию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин выступил в поддержку перехода Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию.

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«Я полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла Азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно. Я считаю, что будущее нашего вида спорта в России — это Азия. Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы. Поэтому мы пойдем только вперед. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня, и только выиграем от этого», — сказал Карякин в интервью «Известиям».

Шахматист также поделился планами возглавить одну из региональных шахматных федераций в России.

«Я постараюсь возглавить региональную федерацию. Надеюсь, это произойдет в конце февраля, после чего смогу развивать шахматы. В первую очередь, детские. Но пока не буду называть регион. Позже обязательно объявлю, о какой федерации может идти речь», — добавил Карякин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«От перехода в Азию российские шахматы только выиграют»

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