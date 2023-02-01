Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о готовящейся забастовке в Великобритании
Политика
Ленский мост в Якутии могут построить до конца 2027 года
Мир
Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов
Политика
В Якутии подключили к газу каждый шестой населенный пункт
Мир
В США указали на причастность властей к взрывам на «Северных потоках»
Культура
Эмир Кустурица рассказал о планах снять трилогию по Гоголю
Мир
В США за первый месяц 2023 года застрелили 1,5 тыс. человек
Общество
В Волгограде стартовал слет к 80-летию Сталинградской битвы
Общество
Госдума рассмотрит упрощение трудоустройства подростков с 14 лет
Экономика
В силу вступил запрет России на экспорт нефти по потолку цен
Общество
ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ
Мир
Не менее 14 человек погибли при пожаре в доме на востоке Индии

Ленский мост в Якутии могут построить до конца 2027 года

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мостовой переход через реку Лена планируют построить в Якутии до конца 2027 года, однако для этого необходимо правильное планирование работ и привлечение крупных подрядчиков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Лена по колено: как поможет Якутии строительство автомобильного моста
Проект предполагает бесплатный проезд для легковушек и платный для всех остальных видов транспорта

«Такой мост нельзя построить ни за год, ни за два. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении. При правильном планировании работ и привлечении крупных компаний-подрядчиков, в том числе с мировым именем, мост может быть построен уже до конца 2027 года», — сказал Николаев.

Проектирование объекта завершено, подчеркнул глава республики, сейчас он должен еще раз пройти оценку в правительстве и получить заключение госэкспертизы. По словам Николаева, это важнейший транспортный узел не только Якутии, но и всего северо-востока России.

Мост через Лену должен пройти чуть южнее Якутска: от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит соединить восточную и западную части столицы республики, а также свяжет несколько федеральных трасс.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023