Ленский мост в Якутии могут построить до конца 2027 года

Мостовой переход через реку Лена планируют построить в Якутии до конца 2027 года, однако для этого необходимо правильное планирование работ и привлечение крупных подрядчиков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Такой мост нельзя построить ни за год, ни за два. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении. При правильном планировании работ и привлечении крупных компаний-подрядчиков, в том числе с мировым именем, мост может быть построен уже до конца 2027 года», — сказал Николаев.

Проектирование объекта завершено, подчеркнул глава республики, сейчас он должен еще раз пройти оценку в правительстве и получить заключение госэкспертизы. По словам Николаева, это важнейший транспортный узел не только Якутии, но и всего северо-востока России.

Мост через Лену должен пройти чуть южнее Якутска: от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит соединить восточную и западную части столицы республики, а также свяжет несколько федеральных трасс.

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