Крылатые мечты

Вслед за анонсом массовых поставок Киеву современных западных танков НАТО переходит к предметному обсуждению нового этапа поддержки. Теперь страны альянса ведут переговоры о передаче Украине боевых самолетов собственного производства.

Первоначально речь о поставках современных истребителей шла под лозунгами их необходимости для защиты воздушного пространства от российских крылатых ракет и ударных беспилотников. Но теперь ни в Киеве, ни в Европе не скрывают, что с помощью авиации попытаются решить не только оборонительные, но и наступательные задачи.

Речь уже не идет о дополнительных поставках советских самолетов. Их боеспособные запасы исчерпаны. Да и эффект от возможной передачи Киеву в лучшем случае сорокалетнего возраста машин невелик. Два-три их десятка, которые можно наскрести по сусекам, ничего существенного не добавят к возможностям ВФУ. Ведь по данным Минобороны России, их уже уничтожено свыше 380 единиц.

Попытки переделать советские самолеты под применение зарубежного управляемого оружия оказались не слишком успешными. Так, дальность и вероятность поражения противорадарными ракетами HARM с наспех адаптированных к ним МиГ-29 гораздо ниже, чем с их штатных натовских носителей. Есть сложности и с реализацией идеи подвесить на Су-24 дальнобойные крылатые ракеты. Таких проблем не будет у западных боевых машин.

Уже известен главный претендент на роль первого западного боевого самолета для Украины. Ранее звучали самые различные предположения, от шведских Saab JAS 39 Gripen, до современных французских Dassault Rafale. Учитывая украинские мечты о двух сотнях единиц, гораздо больше шансов у истребителя четвертого поколения F-16.

Сейчас европейские страны Североатлантического альянса находятся в процессе перевооружения на более современные многоцелевые F-35 пятого поколения. Это высвобождает сотни F-16, которые уже невозможно реализовать на оружейном рынке. Утилизация их путем передачи Украине для боевых действий будет воспринята западным обществом вполне благосклонно, особенно в Польше.

Неприхотливый и сравнительно дешевый в эксплуатации однодвигательный самолет до сих пор чрезвычайно популярен в мире, эксплуатируется и производится. Под него не проблема наладить логистику поставок и эксплуатации. При этом арсенал как для работы по земле, так и по воздушным целям весьма впечатляет. К нему адаптировали почти весь набор тактического авиационного вооружения различных стран НАТО.

Одной из главных задач F-16 в украинских руках будет попытка бросить вызов российской ударной авиации, чтобы не допустить ее к передовой. При этом «собачьих свалок» классического ближнего воздушного боя ожидать не приходится. Нет смысла сейчас вспоминать цифры маневренности F-16 и сравнивать ее с показателями новейших российских машин. Воздушные бои над Украиной стали в основном дистанционными, они ведутся на расстоянии в десятки километров.

Украинские войска ПВО уже получили несколько иностранных комплексов противовоздушной обороны, оснащенных ракетами средней дальности AIM-120. Такие же будут подвешивать и на украинские F-16. Противорадарные боеприпасы HARM станут более эффективными по сравнению с применением их с обычных МиГ-29.

Конечно, о возможности захвата ВФУ превосходства в воздухе говорить не приходится. F-16 придется работать не только в условиях наличия большого количества дальнобойных систем противовоздушной обороны, но и постоянного дежурства в воздухе российских истребителей с ракетами «воздух-воздух» среднего и большого радиуса, поддержанных самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

Это совершенно не те условия, к каким привыкли на Западе. Столкнувшись с такими реалиями, уже провалился один из предыдущих претендентов на звание украинского «чудо-оружия» — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Киевским F-16 придется действовать по той же тактике «бей и беги», какую сейчас используют самолеты ВФУ советского производства. Существенно большую опасность они будут представлять лишь из-за арсенала высокоточного оружия «воздух-земля», который они могут задействовать, не входя в зону действия ПВО малой и даже средней дальности.

Принципиальной проблемой для ВФУ станет и необходимость обеспечить передаваемые самолеты пилотами. Стандартный базовый курс подготовки в зарубежных учебных центрах на F-16 занимает девять месяцев. Так что вряд ли эти самолеты успеют к прогнозируемым на весну-лето этого года масштабным сражениям.

Даже после прохождения подготовки на курсах асами-«топганами» украинские летчики не будут. Реальный опыт набирается только при настоящих полетах в реальных условиях. Боевой летчик готовится годами. Возможно, Киеву вообще придется обходить это труднопреодолимое препятствие, обращаясь к услугам иностранных наемников. Благо, количество отставных пилотов F-16 по всему миру исчисляется тысячами.

В любом случае, получение нескольких десятков самолетов класса F-16, создаст дополнительные сложности для российских войск, но, как и в случае с западными танками, не сможет коренным образом переломить ситуацию на поле боя. Для этого потребовалось бы комплексное превосходство украинской стороны сразу по нескольким основным компонентам в общевойсковом бою. Даже зарубежные оптимисты вряд ли ожидают от них такого коренного перелома в ходе войны. А вот в концепцию истощения России путем максимального использования Украины в качестве жертвенного материала, поставка зарубежных боевых самолетов укладывается великолепно.