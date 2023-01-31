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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» показал, как работает артиллерия армии России по позициям ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с линии соприкосновения опубликованы во вторник, 31 января.

На них видно, как орудие наводится по координатам, затем его заряжают и происходит залп по заданной цели.

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«Полный заряд, сегодня глушат мощно очень, смотрите, какой столб дыма. Продвижение пехоты продолжается активно», — сказал корреспондент.

После череды выстрелов орудие маскируют.

«Подавляем точки врагов, разрушаем блиндажи, стреляем по окопам, поддерживаем пехоту в продвижении», — рассказал российский артиллерист.

Он отметил, что пехота продвигается, идет вперед. Российские военные занимают позиции украинских боевиков и не дают возможности контратаковать.

Также во вторник Сафиулин рассказал о преимуществах модернизированного танка Т-72Б3, который уже получили российские силы в зоне спецоперации. У него двигатель мощнее, новый тепловизионный прицел, нижнюю лобовую деталь и борта оснастили дополнительной динамической защитой, башню накрыли противокумулятивной сеткой. Новый Т-72Б3 уже испытали в бою.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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