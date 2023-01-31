Спасенных в Коми медвежат вернут в республику после реабилитации

Трех медвежат, которых спасли в Прилузском районе Республики Коми, вернут в регион после реабилитации в Тверской области. Об этом во вторник, 31 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на министра природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерину Киселевич.

«Сейчас с малышами работают специалисты Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области, после этого планируем вернуть их в Коми», — рассказала она.

По словам специалистов центра, животные сейчас хорошо едят и растут.

О спасении медвежат стало известно 27 января. Их нашли рядом с поселком Якуньёль в Прилузском районе региона.

Инцидент произошел 22 января. При прокладке лежневки лесозаготовительная техника случайно повредила берлогу и разбудила медведицу и трех детенышей. Медведица испугалась шума и убежала. Медвежат же рабочие поместили в тепло и позвонили в полицию. Позднее животных передали в центр спасения в Тверской области.