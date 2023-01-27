В Коми спасли новорожденных медвежат

Трех новорожденных медвежат спасли в Республике Коми. Их нашли рядом с поселком Якуньёль в Прилузском районе региона. Об этом в пятницу, 27 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканское минприроды.

Инцидент произошел 22 января в пятом квартале Слудского участкового лесничества. При прокладке лежневки лесозаготовительная техника случайно повредила берлогу и разбудила медведицу и трех детенышей. Медведица испугалась шума и убежала. Медвежат же рабочие поместили в тепло и позвонили в полицию.

Правоохранители забрали зверей и отвезли их в ближайший населенный пункт, купили им детское питание и накормили. После этого сотрудники охотуправления минприроды связались с Центром спасения медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области. Сотрудники центра приехали в республику и забрали детенышей.

После того как медвежата подрастут и пройдут процесс реабилитации, их отпустят в дикую природу, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Самаре спасли раненого ястреба. Мужчина нашел птицу на пересечении центральных улиц, сообщили в минприроды региона, а специалисты ведомства позвали на помощь орнитологов Самарского зоопарка.