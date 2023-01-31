Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ульяновской области

Автомобиль сбил девочку 9 лет в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом пишет во вторник, 31 января, ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 30 января, в 12:20 на трассе Новоспасское – Марьевка в рабочем поселке Новоспасское.

65-летний водитель автомобиля ВАЗ-217130 сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В Иркутской области 29 января на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковой автомобиль Suzuki и грузовик. От удара оба автомобиля загорелись. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.