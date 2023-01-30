Два человека погибли при столкновении фуры и внедорожника в Приангарье

Два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь». После столкновения транспортные средства загорелись, рассказали 29 января в ГУМВД по Иркутской области.

«Сегодня вечером на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП, водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнем», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.



Причины аварии выяснят полицейские и специалисты по проведению экспертиз.

На прошлой неделе, 20 января, нетрезвый водитель стал виновником массового ДТП в Твери. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.