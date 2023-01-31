Жители Астраханской области стали чаще заключать браки

В 2022 году в Астраханской области поженились 5844 пары, что на 466 больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 31 января, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональный ЗАГС.

67% из них заключили брак в торжественной обстановке.

Также на 57% снизилось количество браков с несовершеннолетними. Замуж вышли 49 несовершеннолетних девушек и двое юношей.

Кроме того, в материале говорится о том, что самому старшему жениху исполнилось 95 лет, а самой старшей невестой стала 86-летняя женщина.

С жителями ближнего зарубежья заключено 107 браков, и это на 73% меньше, чем в 2021 году. 15 браков заключили с уроженцами дальнего зарубежья, что на 14% меньше. С лицами без гражданства заключено четыре брака.

Также сообщается, что в 2022 году развелись 5483 пары. Показатель увеличился на 416 по сравнению с 2021 годом.

Ранее, 17 января, сообщалось, что в загсах Пскова и Великих Лук 23 февраля будет рабочим днем. Учреждения откроют в этот день свои двери для торжественной регистрации. Это связано с красивой датой, 23.02.2023. Многие молодожены мечтают сыграть свадьбу в такой день.