Реклама
Прямой эфир
Общество
В России с 1 февраля проиндексируют на 11,9% целый ряд выплат и пособий
Мир
Министр обороны Британии Уоллес признал отсталость армии от остальных
Мир
Байден заявил о планах обсудить с Зеленским запрашиваемое Киевом оружие
Мир
Во Франции предупредили о последствиях вовлечения НАТО в украинских конфликт
Мир
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по Закавказью в Москве
Армия
Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на максимальное расстояние
Мир
В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина
Мир
Кулеба заявил о переговорах по передаче Киеву дальнобойных ракет и истребителей
Общество
Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года
Мир
В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики
Мир
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR
Авто
Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлят до 1 июня

Жители Астраханской области стали чаще заключать браки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году в Астраханской области поженились 5844 пары, что на 466 больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 31 января, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональный ЗАГС.

67% из них заключили брак в торжественной обстановке.

Также на 57% снизилось количество браков с несовершеннолетними. Замуж вышли 49 несовершеннолетних девушек и двое юношей.

Кроме того, в материале говорится о том, что самому старшему жениху исполнилось 95 лет, а самой старшей невестой стала 86-летняя женщина.

С жителями ближнего зарубежья заключено 107 браков, и это на 73% меньше, чем в 2021 году. 15 браков заключили с уроженцами дальнего зарубежья, что на 14% меньше. С лицами без гражданства заключено четыре брака.

Также сообщается, что в 2022 году развелись 5483 пары. Показатель увеличился на 416 по сравнению с 2021 годом.

Ранее, 17 января, сообщалось, что в загсах Пскова и Великих Лук 23 февраля будет рабочим днем. Учреждения откроют в этот день свои двери для торжественной регистрации. Это связано с красивой датой, 23.02.2023. Многие молодожены мечтают сыграть свадьбу в такой день.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023