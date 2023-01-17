Выходной 23 февраля отменили загсы Пскова из-за красивой даты

В загсах Пскова и Великих Лук 23 февраля будет рабочим днем. Учреждения откроют в этот день свои двери для торжественной регистрации.

Как рассказали Псковской ленте новостей в региональном комитете юстиции, это связано с красивой датой, 23.02.2023. Многие молодожены мечтают сыграть свадьбу в такой день.

В этот раз дата выдалась не только красивой и зеркальной, но и патриотичной. Поскольку среди будущих молодоженов много военнослужащих, сотрудники органов ЗАГС Пскова и Великих Лук приняли решение отменить выходной. Впервые с 2009 года церемонии бракосочетания состоятся в День защитника Отечества.

Заявление на регистрацию заключения брака 23 февраля принимаются отделами ЗАГС до 22 января. А при наличии особых обстоятельств — до 23 февраля включительно.