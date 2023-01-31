Синоптики рассказали о погоде в Самарской области 1 февраля

В среду, 1 февраля, в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом пишет 31 января НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

Столбики термометров в ночные часы покажут от –8 до –13 градусов, местами до –18 градусов. Днем ожидается от –3 до –8 градусов.

В Самаре ночью — от –11 до –13, днем — от –5 до –7.

Ветер — юго-восточный, 6–11 м/с.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание.