Перламутровые облака появились в небе над Шотландией

В небе Шотландии появились перламутровые облака, их заметили жители трех округов страны. Почти все облака формируются в тропосфере на высоте от 9,1 до 15,2 км над поверхностью Земли, передает телеканал «Известия». Однако перламутровые облака образуются в стратосфере на высоте от 20,8 до 30,4 км. Из-за низких температур влага замерзает и образуются кристаллы льда — они-то и создают эффект перламутра. Сообщается, что подобные облака чаще встречаются зимой в Скандинавии или Северной Америке, в Великобритании их видят редко. Наиболее заметно явление незадолго до восхода и после захода солнца.

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