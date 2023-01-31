Более тонны кокаина под видом какао изъяли в Испании

В порту Барселоны обнаружено свыше тонны кокаина, спрятанного в контейнерах с какао на борту сухогруза из Эквадора. Об этом сообщает во вторник, 31 января, испанское агентство El Mundo.

По данным агентства, большая партия наркотика была выявлена в ходе совместной операции гражданской гвардии и таможенного агентства Испании.

«Агенты выяснили, что преступная организация торговцев наркотиками собиралась использовать метод «слепого крючка» для ввоза наркотиков в Испанию. В частности, торговое судно, следовавшее из Гуаякиля (Эквадор) в порт Барселоны, перевозило контейнеры с легальными товарами какао-порошка, где было скрыто 1340 кг кокаина», — говорится в публикации.

Представители причастных к операции ведомств отметили, что белый порошок был обнаружен в мешках на дне четырех контейнеров, какао и кокаин не были смешаны.

Полиция устанавливает личности преступников, причастных к отправке и получению наркотиков.

Ранее в этом месяце сообщалось, что две подпольные нарколаборатории уничтожены в джунглях в Боливии. Это удалось сделать благодаря масштабной спецоперации, в которой участвовали как полицейские, так и армейские подразделения. Отмечалось, что лаборатории были оборудованы по последнему слову техники и могли производить от 50 кг до 100 кг кокаина в день.