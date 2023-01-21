Полиция Боливии уничтожила две нарколаборатории в джунглях

Боливийские власти уничтожили две подпольные нарколаборатории в джунглях. Преступники могли производить от 50 кг до 100 кг кокаина в день. Миссию в джунглях департамента Кочабамба возглавил лично глава полиции Боливии, передает телеканал «Известия». Как заявил Эдуардо дель Кастильо, во время рейда были арестованы два человека.

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