Хирург назвал признаки идеального лица по правилу «золотого сечения»

С давних времен идеальными чертами лица назывались те, которые соответствуют так называемому правилу «золотого сечения». Считается, что лица, максимально приближенные к таким пропорциям, воспринимаются окружающими как более привлекательные. Об этом стандарте красоты 1 февраля рассказал «Известиям» пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.

«Для начала следует разобраться, что же понимается под «золотым сечением». Если говорить на языке геометрии, то это пропорциональное деление отрезка (в нашем случае лица) на неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Если в результате таких вычислений получается примерно 1,618 (1,62, если округлить), то это и есть «золотое сечение». Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим эти вычисления на примере лица», — предложил врач.

Так, для определения того, насколько лицо подходит под этот стандарт красоты, необходимо провести следующие вычисления: разделить высоту лица на ширину лица, ширину рта на ширину носа, расстояние между зрачками на расстояние между бровями. Чем ближе полученное число будет к 1,62 в каждом конкретном случае, тем больше черты лица подходят под «золотое сечение».

Как уточнил хирург, при расчетах также учитываются второстепенные соотношения.

«Измеряется расстояние между внутренними углами глаз, которое должно быть равно длине глаза и ширине носа. Высота подбородка должна быть равна длине глаза. Кроме того, лицо условно делится на три горизонтальных участка: лоб от линии роста волос до бровей, затем от бровей до кончика носа, а от него до подбородка. В идеале эти три части должны быть равны друг другу. Помимо этого, проводятся две вертикальные прямые линии вниз от зрачков, которые должны пересекаться с уголками рта. Таким образом, идеальным считается овальное лицо с правильными чертами», — объяснил Велиханов.

Специалист перечислил некоторых звезд, чьи лица максимально соответствуют «золотому сечению»: Эмбер Херд, Скарлет Йохансон, Эмили Ротаковски, Белла Хадид, Ким Кардашьян, Девид Бекхем, Бред Питт, Хью Джекман, Роберт Паттисон.

«Сегодня принципы «золотого сечения» активно используется в практике пластических хирургов, косметологов и визажистов. У пластических хирургов, например, есть специальная программа, накладывающая маску с идеальными пропорциями на лицо пациента. Благодаря этому можно смоделировать результаты планируемой операции и подогнать их под «золотое сечение». Кроме того, на просторах интернета можно без проблем найти калькуляторы симметричности лица, с помощью которых каждый человек может сопоставить свои данные и получить результат», — отметил хирург.

По его словам, помимо симметричного лица на привлекательность большое значение также оказывают состояние и тон кожи, прическа и другие факторы. Кроме того, каждый человек индивидуален, и если его черты лица не подходят под «золотое сечение», то это вовсе не значит, что он не красив, добавил Велиханов.

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