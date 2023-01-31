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В Брянске полицейские поймали велосипедного вора

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В Брянске правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который занимался кражами велосипедов. Об этом во вторник, 31 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Как отмечается в материале, жертвами краж стали местные жители, которые оставляли велосипеды в ненадежно закрытых подвалах и на лестничных площадках. Краденые транспортные средства полицейские нашли в пункте приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемому грозит заключение до двух лет.

11 августа в Москве задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. Представляясь кассиром-стажером, мужчина успел ограбить три супермаркета.

По данным следствия, он проходил «стажировку» в магазинах на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной. После того как его ставили на кассу для обслуживания клиентов, мужчина похищал выручку и скрывался с места преступления.

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