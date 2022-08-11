Представлявшийся кассиром-стажером мужчина ограбил три магазина в Москве

В Москве задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. Представляясь кассиром-стажером мужчина успел ограбить три супермаркета, сообщили в четверг, 11 августа, в столичном главке МВД России.

Мужчина проходил «стажировку» в магазинах на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной. После того, как его ставили на кассу для обслуживания клиентов, он похищал выручку и скрывался с места преступления.

Таким образом за несколько дней три столичных супермаркета не досчитались почти 100 тыс. рублей.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району Москвы. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый находится под надзором и подпиской о невыезде.

Днем ранее сообщалось, что грабитель погиб при попытке скрыться от преследования в Москве. Сотрудники полиции устроили погоню за мужчиной, который пытался ограбить продуктовый магазин на востоке столицы. Подозреваемый попытался сбежать по стене дома, однако потерял равновесие и сорвался. Прежде мужчина был судим за хранение и распространение запрещенных веществ.