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Ученые предупредили о надвигающейся природной катастрофе в ЕС

Independent: ЕС стоит на пороге природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод
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Фото: TASS/EPA/VASSIL DONEV
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Европа стоит на пороге природной катастрофы из-за сильной засухи, которая мешает пополнению запасов грунтовых вод. Об этом 30 января написала газета The Independent со ссылкой на исследование ученых.

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«Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что острая нехватка воды ощущалась в Центральной Европе еще в летние месяцы 2018 и 2019 годов. С тех пор значительного подъема уровня грунтовых вод не происходило и они оставались постоянно низкими.

Последствия продолжительной засухи в Европе наглядно продемонстрировало лето 2022 года. Тогда пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов привели к множеству проблем для сельского хозяйства и усугубился дефицит электроэнергии в странах Евросоюза (ЕС). Кроме того, многие виды водных животных потеряли естественную среду обитания.

«Высохшие русла рек и медленное исчезновение стоячих вод сильно повлияли как на природу, так и на людей. В результате ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной», — отмечают ученые.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось, что сложная ситуация с водоснабжением на фоне засухи и критического понижения уровня воды в реках также складывается в Сирии и Турции. Из-за этого тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты считают, что в ближайшем будущем регион ждут гуманитарная катастрофа и возможные схватки за водные ресурсы.

Летом 2022 года аномальная засуха стала причиной масштабного отключения воды в США. Уровень воды в крупнейших реках упал до рекордно низкого. В частности, о сокращении потребления ресурса объявили в двух штатах на западе страны. В августе засуха была объявлена и на всей территории юго-западной Англии.

По прогнозам ученых, ситуация вряд ли изменится и в текущем году. Как сообщила 20 декабря британская газета The Guardian со ссылкой на Британскую метеорологическую службу, 2023 год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что этот год займет место в пятерке или десятке самых жарких, однако вряд ли побьет рекорд 2016 года.

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