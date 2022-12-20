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Синоптики спрогнозировали предстоящий год одним из самых жарких в истории

Температура на Земле в 2023 году станет одной из самых высоких в истории
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Следующий год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом 20 декабря сообщает The Guardian со ссылкой на Британскую метеорологическую службу.

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Отмечается, что средняя глобальная температура превысит доиндустриальные показатели 1850-1900 годов на 1,08-1,32 градуса Цельсия. В 2022 году превышение достигло 1,16 градуса.

Указывается, что 2023 год займет место в пятерке или десятке самых жарких, однако вряд ли побьет рекорд 2016 года.

Метеорологи утверждают, что причиной изменения климата стало явление Ла-Нинья – охлаждение поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, создававшее перепады температур. Но в следующем году Ла-Нинья завершится, что принесет более жаркий год по сравнению с 2022.

«Тот факт, что глобальные средние температуры находятся на уровне или чуть выше 1 градуса Цельсия в течение десятилетия, маскирует значительные колебания температуры по всему миру», — резюмировал ведущий эксперт Британской метеорологической службы Дуг Смит.

Прошедшим летом во многих странах мира была зафиксирована аномальная жара. Так, в июле Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. В поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 градуса.

В этом же месяце максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

Также с 10 по 16 июля включительно в Испании скончались 510 человек из-за перегрева воздуха при температуре 45 ºС. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.

Еще в июне председатель Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин рассказал «Известиям», что климатические условия во всем мире становятся более жесткими, при этом исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

По его словам, климат на планете становится хуже, при этом температура скачет как в сторону жары, так и холода.

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