Мужчина умер в патрульном автомобиле полиции в Нижнем Тагиле

Мужчина скончался в патрульной машине полиции в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом 31 января сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Стражи порядка поместили гражданина в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных лиц с целью доставления его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии», — сообщил он «РИА Новости».

Сотрудники полиции вызвали на место бригаду скорой помощи, но прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Отмечается, что мужчина был задержан за нарушение общественного порядка на территории психиатрической больницы. По данным полиции, он ругался, размахивал руками и пытался пройти внутрь помещения.

На место происшествия выехали ответственные должностные лица из числа руководящего состава ОВД Нижнего Тагила, Следственного комитета России и прокуратуры. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, сообщил Горелых.

Ранее, 21 января, в ОМВД по Республике Дагестан сообщили о смерти мужчины в отделении полиции. Была начата проверка на причастность правоохранителей к гибели гражданина.