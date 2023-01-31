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Военный эксперт рассказал о преимуществе гиперзвуковых ракет РФ над американскими

Военный эксперт Леонков: российские гиперзвуковые ракеты летают на скоростях выше, чем американские
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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США проводят экспериментальные испытания гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin, рабочей схемы пока нет. Об этом 31 января «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

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Накануне Пентагон объявил об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin.

«Они проводят экспериментальные испытания, какой-то рабочей схемы пока они не создали. Проект HAWС, по сути, находится на начальных этапах разработки. Создание гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — очень сложная задача, требующего большого количества времени», — сказал эксперт.

Леонков добавил, что в рамках указанного полета была достигнута скорость около 5 Махов. По его словам, это «относительно немного», российские гиперзвуковые ракеты летают на скоростях выше 8 Махов.

В сентябре 2022 года директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. Он напомнил, что на вооружении РФ и КНР стоят сверхзвуковые ракеты, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление. При этом, уточнил Буффард, не существует в настоящее время способов перехватить такое оружие.

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