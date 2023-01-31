Военный эксперт рассказал о преимуществе гиперзвуковых ракет РФ над американскими

США проводят экспериментальные испытания гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin, рабочей схемы пока нет. Об этом 31 января «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне Пентагон объявил об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin.

«Они проводят экспериментальные испытания, какой-то рабочей схемы пока они не создали. Проект HAWС, по сути, находится на начальных этапах разработки. Создание гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — очень сложная задача, требующего большого количества времени», — сказал эксперт.

Леонков добавил, что в рамках указанного полета была достигнута скорость около 5 Махов. По его словам, это «относительно немного», российские гиперзвуковые ракеты летают на скоростях выше 8 Махов.

В сентябре 2022 года директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. Он напомнил, что на вооружении РФ и КНР стоят сверхзвуковые ракеты, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление. При этом, уточнил Буффард, не существует в настоящее время способов перехватить такое оружие.