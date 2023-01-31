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Впервые в России поджигателя военкомата осудили по статье «Теракт»

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима Владислава Борисенко по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске. Впервые в РФ наказание за такое преступление выносилось по статье о террористическом акте, сообщает ТАСС 31 января.

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Первые три года Борисенко проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 6 тыс. рублей. При этом сторона обвинения просила 13 лет лишения свободы.

Попытка поджога военкомата произошла в Нижневартовске в мае прошлого года. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. На суде Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен, дело которого рассматривается отдельно, признались, что выполняли заказ, который получили от неизвестного через мессенджер Telegram. За поджог им пообещали от 1 до 3 млн рублей.

Изначально против обвиняемых было возбуждено дело по статье об умышленном повреждении имущества и хулиганстве, но позднее обвинение переквалифицировали на теракт.

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