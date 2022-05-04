В Нижневартовске военкомат забросали коктейлями Молотова

В ночь на среду, 4 мая, неизвестный мужчина забросал коктейлями Молотова военкомат в Нижневартовске.

По данным «Известий», у мужчины было три бутылки с зажигательной смесью. Одну он бросил в здание военкомата, вторую уронил и разбил, а третью не стал использовать.

По предварительной информации, огнем была повреждена дверь, которую потушил дежурный самостоятельно при помощи огнетушителя. В настоящее время личность злоумышленника не установлена.

2 мая в центре Москвы мужчина бросил коктейль Молотова в автозак Росгвардии, передает «Газета.Ru». Отмечается, что нарушитель попытался скрыться, однако был задержан на месте.

25 февраля в Москве также была задержана девушка 1999 года рождения, бросившая в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью в ходе несанкционированной акции в центре города. 28 марта Тверской суд приговорил девушку к двум годам колонии.