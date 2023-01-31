28 января на площадке Music Media Dome в Москве прошел фестиваль поп-культуры BUBBLE Comics Con 2023. Проходимость мероприятия составила более 8 тыс. человек, а прямую трансляцию в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели более 3 миллионов пользователей.

В фестивале приняли участие более 30 компаний-партнёров. На фестивале была организована специальная интерактивная зона для посетителей от Дзен.

Компания Infinix провела турнир по Standoff 2 на своем стенде и представила последние технические новинки серий HOT, NOTE и ZERO, а также ноутбуки серии INBOOK.

В рамках официального конкурса косплея BUBBLE Comics Con телеканал FAN выбрал победителя специальной номинации FANкосплей и подарил ему XBOX серии S, а денежный приз для победителя конкурса от Winx Club составил 100.000 рублей.

Актеры и создатели популярных фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гром: Трудное Детство» Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Артём Габрелянов, Роман Котков, Олег Трофим, Михаил Китаев, Алексей Маклаков, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Стас Барецкий, Кай Гетц и Олег Чугунов выступили на сцене фестиваля, пообщались с фанатами и провели автограф-сессии.

На Аллее Авторов участники и гости фестиваля встретились с любимыми создателями комиксов, среди которых были лучшие авторы и художники издательства BUBBLE. Также были представлены новинки от комикс-издательств «Комильфо», Бомбора, XL Media и многих других.

На сцене фестиваля прошли презентации новых российских и зарубежных кинопроектов при участии актеров и создателей.



Компания BUBBLE Studios и Плюс Студия анонсировали сиквел фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — «Майор Гром: Игра». Полнометражный фильм выйдет на платформе Кинопоиск в 2024 году и расскажет о приключениях Игоря Грома после победы над Чумным доктором, а также представит нового антагониста Призрака. Режиссёром картины снова выступит Олег Трофим.

Кинопоиск представил панк-сказку «Король и Шут». Сериал Рустама Мосафира и шоураннера Дмитрия Нелидова выйдет на Кинопоиске уже 2 марта. Об этом со сцены фестиваля рассказал Андрей «Князь» Князев, солист «Короля и Шута» и сопродюсер сериала. Проект на BUBBLE Comics Con вместе с Князевым представили старший редактор Кинопоиска Ольга Белик и исполнители главных ролей Константин Плотников (Горшок), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат), Валери Зоидова (Анфиса) и Васса Бокова (скрипачка Маша).

В рамках фестиваля был представлен эксклюзивный фрагмент серии «Лесной царь» предстоящего анимационного проекта Studio Metrafilms Moldova — «Антология русского хоррора». Премьера сериала из 6 короткометражных анимационных фильмов в жанре «хоррор» по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов состоится в 2023 году на more.tv.

На сцене мероприятия состоялась премьера трейлера нового фильма-антиутопии «Воскресшие» от Егора Баранова. Фильм выйдет в прокат 23 марта 2023 года.

В рамках BUBBLE Comics Con также был представлен эксклюзивный фрагмент из нового фильма Масааки Юасы «Ину-о: Рождение легенды» о дружбе, партнёрстве, танце и творчестве на задворках общества. Анимационный проект, ставший номинантом на «Золотой глобус», появится в прокате 2 марта 2023 года.

Специальным гостем от «ВКонтакте» стала популярная стримерша и певица Амина Tenderlybae. Она выступила на сцене BUBBLE Comics Con, ответила на вопросы поклонников, а также провела фото- и автограф-сессии со всеми желающими на стенде «ВКонтакте».

Студия «Феникс» приняла участие в BUBBLE Comics Con и объявила об эксклюзивном партнёрстве с онлайн-кинотеатром Okkо. Подписчики Okko первыми увидят новые эпизоды анимационных сериалов «13 карт», «Шурик и Шарик», а также финальный эпизод драмеди «Дух моей общаги».

Известные актеры озвучки Петр Гланц (русский голос Дэдпула) и Дарья Блохина стали гостями от телеканала «ЧЕ!» и выступили на сцене мероприятия с шоу «Супергерои озвучания ЧЕ!», разыграв по ролям несколько культовых диалогов из кино и сериалов.

Музыкальным гостем фестиваля стал Сироткин, выступивший на сцене BUBBLE Comics Con с акустическим концертом.