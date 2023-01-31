Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков в Удмуртии
В Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения двух большегрузов погиб человек. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД России по республике.
Авария произошла в ночь на 31 января на автодороге Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем. Столкнулись грузовик Isuzu под управлением 43-летнего водителя и грузовик Renault Premium, за рулем которого находился 51-летний мужчина.
Автомобиль Isuzu от удара вылетел с проезжей части и опрокинулся, пишет Udm-info.ru. Его водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте.
По факту смертельного ДТП организована проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
26 января на трассе Нефтеюганск — Сургут в ХМАО столкнулись два большегруза. Оба водителя погибли на месте.