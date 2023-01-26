Водители двух большегрузов погибли при столкновении на трассе в ХМАО
В городе Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) в результате столкновения большегрузов погибли два человека. Об этом УМВД России по региону сообщает 26 января в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 13:39 на 11-м км автомобильной дороги Нефтеюганск — Сургут произошло столкновение двух большегрузов», — говорится в сообщении ведомства.
В результате погибли водители обеих машин — мужчины 1968 и 1988 годов рождения, пишет Muksun.fm. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
23 января на трассе в Новосибирской области столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовик DAF с полуприцепом. Водитель Toyota и его молодая пассажирка погибли на месте.