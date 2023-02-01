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Врач назвала причины привычки грызть ногти

Врач Демьяновская: стремление грызть мел и лед может быть симптомом В12-дефицитной анемии
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Фото: ТАСС/James Wooldridge
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Потребность кусать ногти, карандаши или ручки может быть признаком психических и соматических отклонений, сообщила «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в среду, 1 февраля.

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«Наиболее часто такая привычка появляется при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обсессивно-компульсивном расстройстве и анемии, вызванной дефицитом витамина В12», — уточнила специалист.

Она пояснила, что при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, помимо стремления грызть ручки и карандаши, присутствует желание жевать жевательную резинку и бруксизм — скрежетание зубами, проявляющееся ночью или когда человек отвлекается и задумывается. При помощи таких действий люди пытаются расслабить напряженные жевательные мышцы и уменьшить дискомфорт в области височно-нижнечелюстного сустава.

По словам Демьяновской, заподозрить дисфункцию этого сустава можно, встав перед зеркалом и широко открыв рот: нижняя челюсть при этом продвигается не строго прямо, а вбок. Решить проблему помогает вмешательство стоматолога-ортопеда, который назначает ношение каппы и специальные упражнения.

Еще одну распространенную привычку — стремление грызть ногти (онихофагию) — чаще всего рассматривают как разновидность тиков, реже как проявление обсессивно-компульсивного расстройства. Как правило, онихофагия встречается среди людей с психическими расстройствами, высоким уровнем стресса, социальной дезадаптацией. Зачастую привычка грызть ногти развивается в детском возрасте и в большинстве случаев проходит по мере взросления.

Как отметила врач, природа онихофагии достоверно не установлена. По данным исследований, в 36–63% случаев она носит семейный характер. Но лишь каждый четвертый человек с онихофагией обращается за медицинской помощью.

Избавиться от привычки помогает психотерапия. Так, у детей психологическое воздействие в течение 14 недель значительно снижает приверженность вредной привычке, а психотерапия в течение шести месяцев приводит к значительному уменьшению симптомов во всех случаях. Взрослым пациентам может назначаться фармакотерапия, также могут применяться лаковые покрытия с неприятным вкусом.

При этом желание грызть мел, уголь, песок и лед может быть симптомом В12-дефицитной анемии. Выявить ее помогает лабораторная диагностика — помимо исследования на содержание витамина В12, следует сдать общий анализ крови с определением уровня эритроцитов и гемоглобина, а также таких показателей железа, как общая железосвязывающая способность сыворотки железа и трансферрин.

«Анализ на витамин В12 рекомендуется выполнить в комплексе с другими витаминами группы В, чтобы своевременно выявить возможные нарушения их всасывания», — добавила Демьяновская.

Накануне психолог-психотерапевт рассказала «Известиями» о дерматилломании — расстройстве, при котором у человека появляется навязчивое желание давить прыщи, трогать ранки и оставлять другие повреждения на коже. По ее словам, такой симптом может указывать на наличие синдрома дефицита внимания.

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