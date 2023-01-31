Брянские таможенники не дали вывезти в Белоруссию трех белых павлинов

В Брянской области сотрудники таможни не дали незаконно вывезти в Белоруссию трех белых павлинов. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ во вторник, 31 января.

Отмечается, что при досмотре легкового автомобиля в пункте контроля «Красный камень» в багажнике таможенники обнаружили трех живых павлинов.

«Водителем оказался гражданин Белоруссии. Он перемещал животных в пропиленовых мешках с грубым нарушением правил транспортировки», — уточняется в сообщении.

Сопроводительных документов на перевозку птиц у мужчины не оказалось, в результате он был привлечен к административной ответственности.

Отмечается, что из таможни птиц передали сотрудникам Россельхознадзора, откуда они были отправлены на карантин.

10 января пресс-служба ФТС сообщила о пресечении таможенниками попытки вывоза из России монет ХIХ века. Мужчина, летевший из Минеральных Вод в израильский Тель-Авив, пытался провезти культурные ценности в ручной клади. В ведомстве рассказали, что старинные монеты россиянин спрятал в кошельке, смешав их с современными. Всего было изъято 12 монет Российской империи — три номиналом 1 рубль, две по 10 копеек и семь полтин. Монеты были отчеканены в период с 1837 по 1900 год.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».