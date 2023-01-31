Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
Мир
Украинский командир назвал «сущим адом» ситуацию под Артемовском для ВСУ
Мир
США и Южная Корея договорились расширить масштабы совместных учений
Армия
Российские силы уничтожили шесть боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
Экономика
СМИ сообщили о возможном снятии ограничений на полеты «Белавиа» в Россию
Мир
Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления РФ
Мир
В Китае предупредили США о высокой цене в случае противостояния с Пекином
Общество
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Мир
Порошенко заявил об укреплении ВСУ благодаря Минским соглашениям
Армия
Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
Мир
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

Собянин рассказал о новом стандарте обслуживания одиноких москвичей на дому

Сергей Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города
0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 января написал в блоге на своем персональном сайте о новом стандарте надомного обслуживания одиноких москвичей.

Прибавка к пенсии: почему пожилым нужно хорошо питаться
Врачи рассказали, как недостаток еды сказывается на здоровье людей старшего возраста

Он отметил, что помощь по этой программе получают около 100 тыс. нуждающихся: одинокие пожилые люди и инвалиды.

По слова градоначальника, ранее система концентрировалась на доставке продуктов и лекарств, оплате ЖКУ, генуборке, однако новый стандарт делает акцент на индивидуальных потребностях людей и общении.

При этом реорганизация программы прошла несколько стадий. В частности, стало проще подать заявку на надомное обслуживание.

«Сейчас заявку можно подать по экстерриториальному принципу в любом центре госуслуг «Мои документы». Или в электронном виде на mos.ru», — заявил Собянин.

Кроме того, расширился и список оказываемых услуг, в этот перечень добавились готовка, купание и прогулка. По словам градоначальника, раньше соцработники тратили много времени на курьерские функции, а теперь у больше времени проводят со своими подопечными.

Как сообщалось ранее, в 2023 году социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023