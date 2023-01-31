Собянин рассказал о новом стандарте обслуживания одиноких москвичей на дому

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 января написал в блоге на своем персональном сайте о новом стандарте надомного обслуживания одиноких москвичей.

Он отметил, что помощь по этой программе получают около 100 тыс. нуждающихся: одинокие пожилые люди и инвалиды.

По слова градоначальника, ранее система концентрировалась на доставке продуктов и лекарств, оплате ЖКУ, генуборке, однако новый стандарт делает акцент на индивидуальных потребностях людей и общении.

При этом реорганизация программы прошла несколько стадий. В частности, стало проще подать заявку на надомное обслуживание.

«Сейчас заявку можно подать по экстерриториальному принципу в любом центре госуслуг «Мои документы». Или в электронном виде на mos.ru», — заявил Собянин.

Кроме того, расширился и список оказываемых услуг, в этот перечень добавились готовка, купание и прогулка. По словам градоначальника, раньше соцработники тратили много времени на курьерские функции, а теперь у больше времени проводят со своими подопечными.

Как сообщалось ранее, в 2023 году социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10%.