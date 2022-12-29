Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году
Социальные выплаты жителям Москвы, которым полагается поддержка от государства, будут проиндексированы в грядущем 2023 году. Об этом 29 декабря сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
«В 2023 году социальные выплаты для пожилых москвичей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других жителей столицы, получающих материальную поддержку города, будут повышены. На помощь горожанам направлено 635,2 млрд рублей», — отметили в мэрии.
Отмечается, что пенсионные выплаты в новом году также будут проиндексированы на 10%.
«Минимальная величина городского социального стандарта (пенсия и городская доплата) будет повышена на 10%. Так, с 1 января 2023 года московский неработающий пенсионер будет получать не менее 23 313 рублей (в 2022 году — 21 193 рубля)», — указали в пресс-релизе.
Ранее, 16 декабря, индексацию социальных выплат жителям Москвы на 10% анонсировали в пресс-службе пресс-службы мэра и правительства столицы. Отмечается, что это практически в два раза больше прогнозируемого роста доходов бюджета города. Кроме того, увеличение выплат превысит индексацию тарифов в общественном транспорте и ЖКХ. Уточняется, что ранее установленные льготы сохранятся в неизменном виде.
За день до этого, 15 декабря, сообщалось, что в текущем году правительство Москвы также направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 30 млрд рублей.