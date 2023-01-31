Движение судов в Босфоре приостановлено из-за тумана

В проливе Босфор в Турции приостановили движение судов из-за сильного тумана. Об этом 31 января сообщила газета Türkiye.

«Главное управление береговой безопасности сообщило, что видимость в Босфоре опустилась ниже 0,5 мили, движение судов в обоих направлениях было приостановлено с 06:38 и временно прекращено», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 января, Босфорский пролив был временно закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины. Это произошло в Умурьери во время следования в Стамбул.

1 января Босфор также был закрыт из-за сильного тумана. Движение судов ограничивали в обоих направлениях. Позже движение судов было восстановлено.