Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за тумана
Босфорский пролив закрыт из-за сильного тумана. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает турецкий телеканал A Haber.
«Стамбул проснулся до 2023 года густым туманом! Движение по Босфору было закрыто для прохода судов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
16 декабря паромное сообщение в Керченском проливе было приостановлено из-за непогоды. В тот же день сообщение было восстановлено.
В начале сентября 2022 года в Босфорском проливе произошла поломка сухогруза Briza, следовавшего из Стамбула на Украину, и движение судов также пришлось приостановить. Специалисты смогли восстановить судоходство в течение суток.