Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за непогоды

Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям», — написал он в своем Telegram-канале.

15 декабря сообщалось, что балканский циклон принесет непогоду в Крым. В региональном управлении МЧС предупредили, что порывы юго-восточного ветра будут достигать 17–22 м/с, также ожидаются сильные дожди.

Также сообщалось о возможном подъеме уровня воды в горных реках Крыма.

17 ноября движение паромов на Керченской переправе также временно приостанавливали из-за усиления ветра до 17–18 м/с и порывов до 20 м/с. Позже движение было восстановлено.