Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины

Босфорский пролив временно закрыт для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины. Об этом в понедельник, 16 января, сообщило главное управление береговой охраны Турции

Отмечается, что судно село на мель в Умурьери во время следования в Стамбул.

«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1», — говорится на странице ведомства в Twitter.

1 января Босфорский пролив также был закрыт из-за сильного тумана. Движение судов ограничивали в обоих направлениях. Позже движение судов было восстановлено.