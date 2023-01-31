Юрист предупредил о риске лишиться водительских прав из-за долгов

Россияне в случае накопления долгов могут при определенных обстоятельствах временно быть лишены прав на вождение автомобиля. Об этом во вторник, 31 января, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, ст. 67.1 федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» допускает возможность наложения на должника различных ограничений, среди которых в том числе и разрешение на право управления машиной.

Решение о таком ограничении должен принять судебный пристав-исполнитель. Он же и отменяет эти меры, если должник выполнил свои обязательства.

Основаниями для таких ограничений могут быть взыскания алиментов, возмещение вреда здоровью, возмещение вреда из-за смерти кормильца, возмещение имущественного и (или) морального вреда в результате преступления, а также взыскание административного штрафа. Также причиной считается требования неимущественного характера, которые связаны с воспитанием детей.

Специалист отметил, что подобные меры предусматривают именно временную приостановку действия разрешения на вождение машины, а не лишение его у гражданина.

В то же время лишить человека водительских прав нельзя, если, например, это его единственный законный источник существования или если сумма задолженности меньше 10 тыс. рублей.

Подобные меры будут действовать, пока должник не выплатит все задолженности.

Ранее, 19 января, юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что в некоторых случаях россияне могут списать долги по коммунальным платежам и капремонту. Например, основанием для этого может быть истечение срока исковой давности, который составляет три года.

В то же время Иващенко предупредила, что, во-первых, при задолженностях по платежам ресурсоснабжающие компании могут просто отключить жильцов от услуг за неуплату. Во-вторых, по ее словам, если оплатить хотя бы часть долга, трехлетний срок давности по неуплате обнуляется.