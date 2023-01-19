Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях
Мир
В Пентагоне заявили о неготовности поставить Киеву танки Abrams
Мир
Франция рассматривает возможность отправки на Украину танков Leclerc
Общество
Сальдо сообщил о защите Каховской ГЭС от обстрелов
Мир
Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО
Мир
В палате представителей США поддержали план улучшения контроля за помощью Киеву
Спорт
ФРГ отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами
Спорт
НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым
Мир
В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
Происшествия
Рыболовецкий траулер потерял ход в Охотском море
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 16 самолетов и трех кораблей КНР

Юрист рассказала о возможности списания долгов по ЖКХ и капремонту

Юрист раскрыла, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне могут в некоторых ситуациях списать долги по коммунальным платежам и капремонту. Об этой возможности в четверг, 19 января, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Добились признания: в 2022-м банкротами стали 278 тыс. граждан
В каких регионах их было больше всего

Иващенко объяснила, что в редких случаях долги по платежам можно списать по истечении срока исковой давности, который составляет три года. Эта возможность предусмотрена ст. 196 и 200 ГК РФ.

«Если к вам предъявляются требования об оплате ЖКУ или взносов на капремонт за пределами срока исковой давности, вы вправе заявить о пропуске указанного срока. Если к вам не предъявляются такие требования, но вы сами по себе хотите списать их, так как срок их давно уже истек, то только путем обращения к исполнителю (УК и Фонд капремонта) во внесудебном порядке», ― отметила специалист.

В то же время юрист подчеркнула, что ресурсоснабжающие компании могут просто отключить жильцов от услуг или взыскать с них деньги в суде, если те не платят в течение длительного времени.

Более того, если должник хотя бы частично оплатит задолженность, трехлетний срок давности обнуляется. Эксперт добавила, что долги по оплате жилья и коммунальных услуг исчисляются отдельно по каждому неоплаченному месяцу.

Ранее, 2 января, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 2023 года в России изменится принцип оплаты общедомовых нужд.

Так, жильцы будут получать более честный и справедливый расчет расходов, потому что он будет определяться по приборам учета, а не по нормативам.

В то же время эксперт отметила, что это может в теории привести к тому, что на практике жильцам некоторых домов придется платить больше, например, за электричество в подъезде, за работу лифта и домофонов и др.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023