Юрист рассказала о возможности списания долгов по ЖКХ и капремонту

Россияне могут в некоторых ситуациях списать долги по коммунальным платежам и капремонту. Об этой возможности в четверг, 19 января, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Иващенко объяснила, что в редких случаях долги по платежам можно списать по истечении срока исковой давности, который составляет три года. Эта возможность предусмотрена ст. 196 и 200 ГК РФ.

«Если к вам предъявляются требования об оплате ЖКУ или взносов на капремонт за пределами срока исковой давности, вы вправе заявить о пропуске указанного срока. Если к вам не предъявляются такие требования, но вы сами по себе хотите списать их, так как срок их давно уже истек, то только путем обращения к исполнителю (УК и Фонд капремонта) во внесудебном порядке», ― отметила специалист.

В то же время юрист подчеркнула, что ресурсоснабжающие компании могут просто отключить жильцов от услуг или взыскать с них деньги в суде, если те не платят в течение длительного времени.

Более того, если должник хотя бы частично оплатит задолженность, трехлетний срок давности обнуляется. Эксперт добавила, что долги по оплате жилья и коммунальных услуг исчисляются отдельно по каждому неоплаченному месяцу.

Ранее, 2 января, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 2023 года в России изменится принцип оплаты общедомовых нужд.

Так, жильцы будут получать более честный и справедливый расчет расходов, потому что он будет определяться по приборам учета, а не по нормативам.

В то же время эксперт отметила, что это может в теории привести к тому, что на практике жильцам некоторых домов придется платить больше, например, за электричество в подъезде, за работу лифта и домофонов и др.