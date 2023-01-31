Лицензионный софт Adobe вновь стал доступен для скачивания в России

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, выяснили «Известия». На страницу софта на официальном сайте корпорации снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее страница была недоступна, там демонстрировалось сообщение, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии».

Вновь скачать можно любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и другие.

Речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована. Послабление со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, кому по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретенную программу. А новые клиенты после скачивания смогут воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта на месяц.

«ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии 3 марта 2022 года.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, открытие доступа к официальному сайту компании с российских IP-адресов может быть связано с тем, что под эти ограничения попадали не только российские пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встали под загрузку: лицензионный софт Adobe снова можно скачать в России