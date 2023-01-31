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Встали под загрузку: лицензионный софт Adobe снова можно скачать в России

Значит ли это, что для пользователей полностью разблокированы Photoshop, Premier и другие программы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, в том числе таких программ, как Photoshop и Premier, выяснили «Известия». Эта опция была заблокирована с марта прошлого года, когда компания объявила об уходе из РФ и запретила продажи своей продукции на ее территории. При этом говорить о полноценном возвращении корпорации в Россию нельзя — покупка новых лицензий на ее продукты по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты. Кто может воспользоваться послаблениями со стороны Adobe и почему компания пошла на этот шаг — в материале «Известий».

Доступ открыт

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, выяснили «Известия». На страницу софта на официальном сайте корпорации снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее страница была недоступна, там демонстрировалось сообщение, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Вновь скачать можно любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS.

Справка «Известий»

Adobe Creative Cloud — набор из более чем 20 приложений для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, проектирования интерфейсов, создания веб-контента и материалов для соцсетей. Сюда входят такие программы, как Photoshop, Premier, Acrobat, Illustrator, InDesign и другие. ПО распространяется по подписке.

Корреспондент «Известий» скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и т.д.

Речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована. Послабление со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, кому по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретенную программу. А новые клиенты после скачивания смогут воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта на месяц.

Встали под загрузку
фотошоп
Фото: TASS/Zuma

— ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется, — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии 3 марта 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте корпорации. «Известия» направили запрос в американский офис Adobe с просьбой объяснить причины открытия доступа к загрузке программного обеспечения в РФ. На момент публикации ответ не получен.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, открытие доступа к официальному сайту компании с российских IP-адресов может быть связано с тем, что под эти ограничения подпадали не только российские пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними.

Еще одну возможную причину назвал «Известиям» глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Иван Панченко.

— Такие действия Adobe — ответ на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений, — уверен он.

По словам эксперта, демонстративно уходя с рынка весной 2022 года, многие иностранные корпорации надеялись, что кризис продлится недолго, после этого они вернутся, а их непродолжительное отсутствие на рынке не приведет к значительной потере клиентов. Но в ситуации, когда геополитическое противостояние затянулось, полная блокировка доступа к программному обеспечению может серьезно сократить их клиентскую базу в России.

Встали под загрузку
ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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— Столкнувшись с такой реальностью, компании вынуждены «тихо» открывать доступ к своей продукции. Это логичный с точки зрения бизнеса шаг: миграция с одного ПО на другое, особенно в корпоративном сегменте — сложный и затратный процесс. Поэтому, потеряв клиентов сейчас, зарубежные компании значительно снижают возможность вернуть их в будущем, — сказал Иван Панченко.

Российские решения могут рано или поздно создать конкуренцию не только на отечественном, но и на мировом рынке, уверен эксперт.

Пути обхода

В то же время Adobe сохраняет все ограничения на приобретение лицензий российскими пользователями. В компании Softline — крупном IТ-дистрибуторе, владеющем правом на реализацию продукции бренда на территории России, — «Известиям» подтвердили, что покупка новых лицензий для Adobe Creative Cloud сейчас невозможна. А продлить действующую подписку могут лишь корпоративные клиенты.

— Мы работаем только с текущими клиентами по продлениям существующих лицензий в соответствии с политикой Adobe, как и указано на сайте. Новые продажи и дозакупки недоступны в России и Белоруссии, — сказала руководитель направления Adobe в международном подразделении Softline Полина Красикова.

Встали под загрузку
логотип Adobe
Фото: AP Photo/Paul Sakuma

На российских маркетплейсах и у крупных ритейлеров приобрести программное обеспечение американской компании также нельзя.

В этой ситуации наиболее пострадавшей категорией оказались частные лица — владельцы лицензий программных продуктов Adobe. Например, дизайнеры.

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— Решения Adobe — это основной инструмент дизайнера. Там создаются иллюстрации, 3D-графика, анимация. Существующие аналоги, как платные, так и бесплатные, к сожалению, не дотягивают до уровня софта американской компании, — рассказала «Известиям» дизайнер Ирина.

Пользователи вынуждены искать обходные пути, чтобы продолжать свою работу. Например, создавать иностранные аккаунты, покупать лицензию на программы на них и оплачивать подписку при помощи банковских карты, выпущенные в других странах.

Такая схема работает, оплата проходит, но Adobe периодически банит такие аккаунты, если подозревает, что им пользуется гражданин России, рассказала собеседница «Известий». И тогда приходится регистрировать новые.

— Я завела уже четвертый иностранный аккаунт. Но не факт, что Adobe не заблокирует и его, — пожаловалась Ирина.

Вариант с использованием нелицензионного софта также не подходит большинству дизайнеров, объяснила она. Во-первых, взломанные программы могут вести себя неадекватно — например, если слетает одно из приложений, то пользователь вынужден переустанавливать пакет полностью. Кроме того, создатели графического контента часто используют «облако» компании. Там они хранят макеты разрабатываемых продуктов, чтобы можно было продолжить работать над проектом с любого ПК. Для обычных же пользователей пиратское ПО не подходит, потому что может содержать вирусы.

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