Встали под загрузку: лицензионный софт Adobe снова можно скачать в России

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, в том числе таких программ, как Photoshop и Premier, выяснили «Известия». Эта опция была заблокирована с марта прошлого года , когда компания объявила об уходе из РФ и запретила продажи своей продукции на ее территории. При этом говорить о полноценном возвращении корпорации в Россию нельзя — покупка новых лицензий на ее продукты по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты. Кто может воспользоваться послаблениями со стороны Adobe и почему компания пошла на этот шаг — в материале «Известий».

Доступ открыт

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, выяснили «Известия». На страницу софта на официальном сайте корпорации снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее страница была недоступна, там демонстрировалось сообщение, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Вновь скачать можно любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS.

Справка «Известий» Adobe Creative Cloud — набор из более чем 20 приложений для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, проектирования интерфейсов, создания веб-контента и материалов для соцсетей. Сюда входят такие программы, как Photoshop, Premier, Acrobat, Illustrator, InDesign и другие. ПО распространяется по подписке.

Корреспондент «Известий» скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и т.д.

Речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована. Послабление со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, кому по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретенную программу. А новые клиенты после скачивания смогут воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта на месяц.

— ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется, — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии 3 марта 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте корпорации. «Известия» направили запрос в американский офис Adobe с просьбой объяснить причины открытия доступа к загрузке программного обеспечения в РФ. На момент публикации ответ не получен.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, открытие доступа к официальному сайту компании с российских IP-адресов может быть связано с тем, что под эти ограничения подпадали не только российские пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России . Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними.

Еще одну возможную причину назвал «Известиям» глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Иван Панченко.

— Такие действия Adobe — ответ на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений, — уверен он.

По словам эксперта, демонстративно уходя с рынка весной 2022 года, многие иностранные корпорации надеялись, что кризис продлится недолго, после этого они вернутся, а их непродолжительное отсутствие на рынке не приведет к значительной потере клиентов. Но в ситуации, когда геополитическое противостояние затянулось, полная блокировка доступа к программному обеспечению может серьезно сократить их клиентскую базу в России.

Встали под загрузку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

— Столкнувшись с такой реальностью, компании вынуждены «тихо» открывать доступ к своей продукции. Это логичный с точки зрения бизнеса шаг: миграция с одного ПО на другое, особенно в корпоративном сегменте — сложный и затратный процесс. Поэтому, потеряв клиентов сейчас, зарубежные компании значительно снижают возможность вернуть их в будущем , — сказал Иван Панченко.

Российские решения могут рано или поздно создать конкуренцию не только на отечественном, но и на мировом рынке, уверен эксперт.

Пути обхода

В то же время Adobe сохраняет все ограничения на приобретение лицензий российскими пользователями. В компании Softline — крупном IТ-дистрибуторе, владеющем правом на реализацию продукции бренда на территории России, — «Известиям» подтвердили, что покупка новых лицензий для Adobe Creative Cloud сейчас невозможна. А продлить действующую подписку могут лишь корпоративные клиенты.

— Мы работаем только с текущими клиентами по продлениям существующих лицензий в соответствии с политикой Adobe, как и указано на сайте. Новые продажи и дозакупки недоступны в России и Белоруссии, — сказала руководитель направления Adobe в международном подразделении Softline Полина Красикова.

Встали под загрузку Фото: AP Photo/Paul Sakuma

На российских маркетплейсах и у крупных ритейлеров приобрести программное обеспечение американской компании также нельзя.

В этой ситуации наиболее пострадавшей категорией оказались частные лица — владельцы лицензий программных продуктов Adobe. Например, дизайнеры.

— Решения Adobe — это основной инструмент дизайнера. Там создаются иллюстрации, 3D-графика, анимация. Существующие аналоги, как платные, так и бесплатные, к сожалению, не дотягивают до уровня софта американской компании, — рассказала «Известиям» дизайнер Ирина.

Пользователи вынуждены искать обходные пути, чтобы продолжать свою работу. Например, создавать иностранные аккаунты, покупать лицензию на программы на них и оплачивать подписку при помощи банковских карты, выпущенные в других странах.

Такая схема работает, оплата проходит, но Adobe периодически банит такие аккаунты, если подозревает, что им пользуется гражданин России, рассказала собеседница «Известий». И тогда приходится регистрировать новые.

— Я завела уже четвертый иностранный аккаунт. Но не факт, что Adobe не заблокирует и его, — пожаловалась Ирина.