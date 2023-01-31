РЖД попросили учитывать мнение горожан при реконструкции вокзалов

Согласовывать с жителями городов проекты реконструкции вокзалов предложил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов. Его письмо на имя генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова есть в распоряжении «Известий».

«Формат должен быть открытым и понятным, а представленные проекты — выноситься для обсуждения и внесения правок, чтобы не ставить людей перед фактом без возможностей корректировки», — указано в письме.

Учетом мнения граждан по вопросам реконструкции железнодорожных вокзалов и общественным контролем за ходом работ могла бы заниматься рабочая группа из членов федеральной и региональных общественных палат, считает Илья Зотов.

Поводом для письма руководителю РЖД стали многочисленные обращения в Общероссийское объединения пассажиров и Общественную палату РФ жителей Владимира, Архангельска, Саратова и некоторых других городов — они обеспокоены ходом реконструкции местных вокзалов, отметил Илья Зотов.

Особенно острая дискуссия вокруг проекта реконструкции, по его словам, разворачивается во Владимире. Работы там запланированы на 2023 год. Обновленный вид местный вокзал должен получить к 2024 году — тогда будет отмечаться тысячелетие Суздаля и большинство туристов поедут в город именно через Владимир.

Горожан беспокоит, что в результате реконструкции построенный в 1975 году вокзал потеряет свою аутентичность, поскольку проект предполагает замену оригинальной облицовки из белого камня на керамогранит, а также полную перестройку интерьера.

В связи с обращениями жителей, концепцию реконструкции вокзала рассмотрят на расширенном заседании Общественной палаты Владимирской области, заверили «Известия» в пресс-службе РЖД. К обсуждению привлекут членов Общественной палаты Владимира, архитектурное сообщество, представителей РЖД и проектного института, сообщили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фасад останется: РЖД просят перестраивать вокзалы под контролем общественности